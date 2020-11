Joaquim Lopes e Marcella Fogaça anunciam que serão papais de gêmeas

17/11/2020 | 10:10



Joaquim Lopes e Marcella Fogaça serão pais de gêmeas! O casal anunciou por meio das redes sociais que estão esperando duas meninas:

E eu só penso em vocês três! A expressão: o próximo ultrassom, virou o compromisso mais esperado de todos os dias. Quero ver vocês. O tempo todo. Agora tão nadando, sete centímetros e 78 milímetros, 167 e 168 batimentos por segundo. Já reconhecem a presença da outra. Vão sair já sabendo da importância do outro. Vão sair já sabendo que não somos feitos pra solidão, mas que precisamos encontrar nossa solitude. Mas não muito, por favor. Que eu a partir desse momento até o meu último dia eu ficarei em estado absoluto de uma irreparável saudade mesmo quando estiver segurando vocês duas nos meus braços.

Ele ainda continua:

E eu penso em vocês... E me vem, de surpresa, uma paz. E um sono sorrateiro às 16:22 no colo da Marcella. Finjo pra ela e pra mim que sintonizei no sono de vocês. Acredito no que acabei de fingir. E vem uma tranquilidade absolutamente insana. De que tudo vai dar certo. E que tudo vai se encaixar dentro do amor que eu e a mãe de vocês estamos preparando aqui fora. E eu respiro aliviado no momento que eu entendo que minha vida começou no momento que vocês começaram! Que Deus abençoe vocês todos os dias amores da minha vida, declarou Joaquim em suas redes sociais!

Que amor, né?