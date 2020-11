Prefeitos eleitos no primeiro turno falam dos compromissos para o mandato

Do Diário do Grande ABC



17/11/2020 | 08:09



Um dia após a definição das urnas, os cinco prefeitos do Grande ABC que estão eleitos para os próximos quatro anos começaram a detalhar seus planos. Paulo Serra (PSDB), reeleito em Santo André com 76,88% dos votos, declarou que buscará junto ao governador João Doria (PSDB) recursos para investimento em mobilidade urbana, inclusive para a Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará a região à Capital. Orlando Morando (PSDB), que obteve 67,28% e seguirá no comando de São Bernardo, manteve discurso de críticas ao petista Luiz Marinho. José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, acredita que o quarto mandato será o mais desafiador de sua carreira. Clóvis Volpi (PL), que retorna ao Paço de Ribeirão Pires após oito anos, fala em “rejuvenescimento” com vitória. Claudinho da Geladeira (Podemos), que venceu em Rio Grande da Serra após duas tentativas, declarou que fará um raio X nas contas da cidade. Intenção é procurar “arapucas” deixadas pelo grupo que comandou o município nos últimos 16 anos.

