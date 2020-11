Sem público, Belas Artes pode fechar

17/11/2020 | 07:09



André Sturm, diretor do Petra Belas Artes, escreveu no sábado, 14, nas redes sociais que o cinema que administra deve voltar a fechar. "O público não retornou." Sturm avalia que o tempo fechado, superior ao de outros espaços públicos, causou impressão negativa nas pessoas.

"Infelizmente, os cinemas ficaram (fechados) dois meses a mais que os outros locais, dando a impressão de que são os locais mais perigosos." No fim de semana, o Petra Belas Artes teve 8% do público em comparação com o mesmo período de 2019, diz o diretor. "Não dá para mantê-lo aberto. Como em dezembro ainda é possível suspender os salários e a equipe receber do governo, fecharemos o Belas neste mês", completou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.