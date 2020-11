Aluno de Diadema vence 14ª edição do Desafio de Redação

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



17/11/2020 | 00:01



Após cinco meses de trabalho e milhares de textos recebidos, terminou ontem a 14ª edição do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). O evento de encerramento contou com a divulgação dos vencedores e, em razão da pandemia, pela primeira vez foi realizado de forma on-line, transmitido pela DGABCTV no Facebook (aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo e tenha acesso ao programa).



O evento teve como apresentadora Iza Stein e bateu recordes de audiência. Foram mais de 9.000 engajamentos, 8.000 interações, 6.000 comentários, 2.400 pessoas alcançadas e 1.500 curtidas. O protagonista da festa foi Lucas Mandu Pimentel, 17 anos, de Diadema e estudante do Iemano (Instituto Educacional Manoel da Nóbrega), que levou o principal prêmio do concurso, uma bolsa de estudos na USCS. Diversos estudantes também foram contemplados com tablets, notebooks e TVs (veja relação abaixo).



Josiana Abrão Marui, coordenadora de publicidade do Diário e também do Desafio de Redação, comemorou a interação durante o evento. “O sentimento é de missão cumprida”, disse. “Nossa meta, neste período de tantas incertezas, foi alcançada. Nos reinventamos com a pandemia e conseguimos realizar mais um Desafio de Redação com o apoio da USCS, também realizadora do concurso, dos patrocinadores, dos dirigentes de escolas e, principalmente, dos professores”, acrescentou.



A apresentadora Iza Stein disse que o evento foi emocionante. “A gente pôde sentir e vibrar com as pessoas que participaram da live. A audiência foi maravilhosa e a participação das pessoas foi incrível. Vai ficar para a história”, comentou após encerrar a live.



O tema escolhido para este ano foi As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor. De acordo com avaliação dos organizadores, a melhor redação foi de Lucas (leia na íntegra abaixo). Emocionado com a vitória, o diademense disse que entregou o texto faltando poucos minutos para acabar o prazo. “Resolvi participar do concurso três dias antes do encerramento”, revela.



Ele pesquisou sobre o tema, fez rascunho e o deixou de lado por dois dias. Depois revisou e enviou. Lucas escreveu sobre a união dos povos para sanar problemas causados pela pandemia. Primeiro da família com chance de fazer curso universitário, Lucas pensa seguir na área da biologia.

“É a primeira vez que participo do Desafio de Redação e me sinto privilegiado de poder fazer faculdade na USCS. Sei que no País não é todo mundo que tem oportunidade dessas e vou aproveitar os benefícios que vai me oferecer”, garante.



Mãe do ganhador, Graziela Sousa Mandu, 37, comemora a vitória de Lucas. “Estou muito feliz. E, além da felicidade, acho que meu filho vai atingir os objetivos dele para chegar onde quer”, comentou. “Essa bolsa de estudos é um presente de Natal, pois se fôssemos pagar pesaria muito”, explica.



O Desafio de Redação conta com o patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), de São Caetano. O evento de premiação teve apoio da Câmara Municipal de São Caetano.





Escolas vencedoras podem concorrer a R$ 3.000 em prêmio de melhor torcida

O evento de encerramento da 14ª edição do Desafio de Redação marca a abertura de competição paralela que vai premiar em R$ 3.000 a melhor torcida entre as escolas que tiveram alunos contemplados no concurso literário. Os colégios devem enviar até quinta-feira vídeo gravado na horizontal respeitando as regras de distanciamento em época de pandemia.



“Estamos ansiosos para receber os vídeos de melhor torcida que os alunos e escolas premiadas vão preparar”, disse Josiana Abrão Marui, coordenadora do Desafio de Redação.



Ela lembra que a avaliação do material levará em conta animação, criatividade e segurança dos participantes, já que os protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus devem ser mantidos.