Bahia vence no Couto Pereira, afunda Coritiba na degola e vê G6 mais próximo

16/11/2020 | 20:18



O Bahia começa a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores. O time de Mano Menezes engatou a segunda vitória seguida no Brasileirão ao derrotar o Coritiba por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, no estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada.

O resultado colocou o Bahia na nona posição, com 28 pontos, a seis do Santos, sexto colocado, fechando o G6, o grupo de classificação ao torneio continental. O Coritiba, por outro lado, perdeu a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e estacionou com 20 pontos.

O início do primeiro tempo foi agitado. O Coritiba encontrou um buraco pelo lado esquerdo e começou a usá-lo a seu favor. Logo aos dois minutos, Willian Matheus avançou em velocidade e cruzou na medida para Giovanni Augusto, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O time da casa continuou com domínio total e foi perdendo uma oportunidade atrás da outra. Aos 35 minutos, tudo desandou. O que era para ser sonho terminou em pesadelo. Giovanni Augusto fez linda jogada pela direita e marcou, mas o árbitro, através do VAR, anulou devido a uma disputa no meio de campo, onde a bola teria batido na mão de Neílton.

O Bahia, então, empatou de forma imediata. Ainda aos 35, Élber recebeu dentro da área, deu um corte seco na marcação e chutou rasteiro para marcar. O segundo quase saiu no fim com Gregore, mas William Matheus se recuperou a tempo para afastar o perigo e salvar o Coritiba.

O intervalo teve uma pequena confusão. A arbitragem foi bastante xingada por membros da diretoria do Coritiba que se encontravam nas arquibancadas do Couto Pereira devido o gol anulado pelo VAR. O incidente foi para a súmula.

O segundo tempo foi mais aberto, com ambas as equipes buscando o gol. O Bahia teve mais sorte e se colocou à frente aos 26 minutos. Zeca avançou pela esquerda e cruzou. A bola ganhou efeito e acabou enganando o goleiro Wilson: 2 a 1. O lateral fez sua primeira partida sob o comando de Mano Menezes no time tricolor.

Após o gol, o Bahia começou a administrar a vantagem. O Coritiba se viu desesperado e se atirou de qualquer forma ao ataque. O goleiro Wilson chegou até mesmo ir para a área nos minutos finais, mas não conseguiu impedir a derrota no Couto Pereira.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino na sexta-feira, às 20 horas, no estádio Nabi Abi Chedid. No sábado, às 19h, o Coritiba visita o Flamengo no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 2 BAHIA

CORITIBA - Wilson; Maílton, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matehus Sales (Pablo Thomaz) Matheus (Sarrafiore) e Giovanni Augusto; Robson e Neilton (Rodrigo Muniz). Técnico: Rodrigo Santana.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Anderson Martins (Juninho) e Matheus Bahia (Zeca); Gregore, Ronaldo e Daniel (Rodriguinho); Fessin (Rossi), Gilberto e Élber (Marco Antônio). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Giovanni Augusto, aos dois, e Élber, aos 35 minutos do primeiro tempo. Zeca, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

CARTÕES AMARELOS - Giovanni Augusto, Mailton e Robson (Coritiba); Gregore, Ronaldo e Rodriguinho (Bahia).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).