UBS Santa Lídia é vandalizada em Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/11/2020 | 19:03



A UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Lídia, no Jardim Santa Lídia, em Mauá, foi vandalizada. Funcionários chegaram para trabalhar na manhã de hoje e depararam com as dependências reviradas e algumas partes das unidade queimadas. Foram danificadas as documentações das famílias acompanhadas e equipamentos como uma impressora. Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma funcionária mostra o estrago.

A Prefeitura de Mauá informou que foram levados um monitor patrimonial, dois botijões de gás e um microondas. Também queimaram um computador completo patrimoniado (o computador da sala do administrativo, contendo registro de informações administrativas e assistenciais da unidade) e uma impressora. “Já fizemos um boletim de ocorrência e estamos aguardando a perícia”, relatou em nota.

RECORRENTE

A sede da Secretaria de Saúde de Mauá, na Vila Guarani, foi invadida e furtada duas vezes em um prazo de 10 dias. Os furtos foram percebidos nos dias 26 de outubro e 3 de novembro. Nas ocasiões, foram levados objetos pessoais e documentos de um funcionário, notebooks, ferramentas, ventiladores, escadas, pendrives, computadores e monitores. No boletim de ocorrência registrado em 3 de novembro, há o registro de que a invasão pode ter sido feita com intenção de acesso a informações sigilosas e/ou privilegiadas, “já que dispositivos informáticos detentores de informações e dados foram subtraídos”.