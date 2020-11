Aluno de Diadema vence a 14ª edição do Desafio de Redação

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



16/11/2020 | 18:07



Concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano, o Desafio de Redação divulgou nesta segunda-feira (16) os ganhadores da 14ª edição do projeto. A premiação principal foi uma bolsa de estudos integral para curso de ensino superior na USCS, e o vencedor foi Lucas Mandu Pimentel, 17 anos, de Diadema. Ele é estudante do Instituto Educacional Manoel da Nóbrega.

Por conta da pandemia da Covid-19, o anuncio da premiação foi feito virtualmente e teve como mestre de cerimônias, pela segunda vez consecutiva, a apresentadora Iza Stein. O programa, que foi transmitido no Facebook jornaldgabc, bateu recordes de audiência. Foram mais de 9.000 engajamentos, 8.000 interações, 6.000 comentários, 2.400 pessoas alcançadas e 1.500 curtidas.

O tema escolhido para este ano, em que o projeto chega à 14ª edição, foi As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor. Lucas conta que enviou seu texto poucos minutos antes do fim do prazo. “Escrevi a redação três dias antes e no último dia revisei e enviei”, conta. O aluno conta que em seu texto abordou a união dos povos para sanar a pandemia e a importância da ciência, sobretudo em tempos como os de hoje.

Emocionado com a vitória, diz que dificilmente teria condições de pagar por um curso universitário. “Já é meio caminho andado”, diz. “Me sinto muito privilegiado de poder fazer uma faculdade na USCS, frisa. Ele ainda tem dúvida sobre a área que vai cursar, mas acredita ser biologia.

A melhor torcida do evento ainda vai faturar prêmio no valor de R$ 3.000. As escolas podem enviar os vídeos e o material deve ter até cinco minutos e ser gravado na horizontal. A avaliação levará em conta animação, criatividade e segurança dos participantes, já que os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus devem ser mantidos. Os vídeos devem ser enviados até quinta-feira para o e-mail desafioredacao@dgabc.com.br. O resultado será divulgado no programa DGABCTV, pelo Facebook do Diário.

O Desafio de Redação conta com o patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais, em Mauá, e apoio do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), de São Caetano. O evento de premiação que acontece hoje tem o apoio institucional da Câmara Municipal de São Caetano.

CONFIRA OS VENCEDORES:

CATEGORIA I (6º ao 7º ano Ensino Fundamental II, Eja e Telesalas)

SANTO ANDRÉ

E.E. PROFA WANDA BENTO GONÇALVES

Giovanna Batista de Marques

SÃO BERNARDO

EE PROFª. MARIA LUIZA FERRARI CÍCERO

Karina Barboza da Silva

SÃO CAETANO

EMEF LUIZ OLINTO TORTORELLO

Beatriz Gomes Milani

DIADEMA

PROFª MARIA CAROLINA CASINI CARDIM

Kathellyn Evangelista da Silva

MAUÁ

CENTRO EDUCACIONAL SESI 406

Ana Beatriz Marques Siderio

RIBEIRÃO PIRES

E.M.E.B. ENGENHEIRO CARLOS ROHM

Lucas Rodrigues Sampaio

RIO GRANDE DA SERRA

PROF. FRANCISCO LOURENÇO DE MELO

Enzo Pereira de Souza

Premiação melhor da categoria

2º LUGAR

SÃO CAETANO

COLÉGIO ATENEU

Maria Eduarda Stain Furtado

1º LUGAR

MAUÁ

CENTRO EDUCACIONAL ELSHADAY

Julianne Rosa de Almeida

CATEGORIA II (8º e 9º ano Ensino Fundamental II, Eja e Telesalas)

SANTO ANDRÉ

E.E. PROFA FRANCISCA HELENA FURIA II

Ana Giulia Soares da Silva

SÃO BERNARDO

EE PROFª FAUSTINA PINHEIRO DA SILVA

Beatriz de Aquino Battistini

SÃO CAETANO

EMEF SENADOR FLÁQUER

Lorrane Delmiro dos Santos

DIADEMA

E.E. ORÍGENES LESSA

Gabriella Pereira Carvalho

MAUÁ

COLEGIO OPCAO UNIDADE FUNDAMENTAL

João Pedro Mendes Peixoto da Silva

RIBEIRÃO PIRES

E.E. DR. FELÍCIO LAURITO

Flayra Beatryz da Silva Andrade

RIO GRANDE DA SERRA

E.E. POETISA CORA CORALINA

Davi Almeida Pereira

Premiação melhor da categoria

2º LUGAR

MAUÁ

COLEGIO OPCAO UNIDADE FUNDAMENTAL

Brenda Vitória Campos Silva

1º LUGAR

SÃO BERNARDO

EE PROF. CLÓVIS DE LUCCA

Ana Clara Dias Amorim

CATEGORIA III (1º e 2º ano Ensino Médio, Eja e Telesalas)

SANTO ANDRÉ

COLÉGIO ADVENTISTA EM SANTO ANDRÉ

Monize Samara da Silva

SÃO BERNARDO

EE PROFª. MARISTELA VIEIRA

Cecília do Nascimento Miranda

SÃO CAETANO

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO USCS

Melissa Peron

DIADEMA

ETEC JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Gabriela Silva do Nascimento

MAUÁ

PROFª THEREZINHA SARTORI

Stephany Mayara Lima dos Santos

RIBEIRÃO PIRES

COLEGIO GRAN LEONE

Otávio Paresqui

RIO GRANDE DA SERRA

ETEC DE RIO GRANDE DA SERRA

Barbara de Oliveira

Premiação melhor da categoria

2º LUGAR

MAUÁ

COLEGIO RAIOS DE SOL

Emilly de Sousa Scala

1º LUGAR

SÃO CAETANO

EME PROFª. ALCINA DANTAS FEIJÃO

Julia Costa Silva

CATEGORIA IV (3º ano Ensino Médio, Eja e Telesalas)

SANTO ANDRÉ

INSTITUTO SAGRADA FAMILIA

Melissa Carraro

SÃO BERNARDO

ETEC LAURO GOMES

Emilly Vitória Santos Silva

SÃO CAETANO

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO USCS

Victória Benedicto Vaz de Arruda

DIADEMA

COLÉGIO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Felipe Gomes Tsuchida

MAUÁ

E.E. OLAVO HANSEN

Gabriel Lorran Santana Campos

RIBEIRÃO PIRES

E. E. DOM JOSÉ GASPAR

Amanda Cristina Leria

RIO GRANDE DA SERRA

ETEC DE RIO GRANDE DA SERRA

Guilherme Henrique Sobral Santana

Premiação melhor da categoria

2º LUGAR

RIBEIRÃO PIRES

ETEC DE RIBEIRÃO PIRES

Beatriz dos Santos Silva

1º LUGAR

BOLSA DE ESTUDOS

DIADEMA

INS. EDUC. MANOEL DA NÓBREGA - IEMANO

Lucas Mandu Pimentel

CATEGORIA - PROFESSOR

2º LUGAR

SÃO CAETANO

EME PROFª. ALCINA DANTAS FEIJÃO

Professora Juliana Lopes dos Santos

1º LUGAR

RIBEIRÃO PIRES

PROF. CASEMIRO POFFO

Professora Maria Aparecida Alves de Oliveira