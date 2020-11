Empresa lança seguro que pode ser contratado via WhatsApp

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



16/11/2020 | 17:48



A Thinkseg, startup de tecnologia em seguros, inicia neste mês a venda do seguro automóvel Pay Per Use pelo WhatsApp. A iniciativa posiciona a empresa como primeira plataforma de venda do seguro auto Pay Per Use no País e no mundo pelo aplicativo de mensagens.

Seguro via WhatsApp

“O atendimento inovador ao cliente, baseado em tecnologia, é prioridade para a Thinkseg que tem o objetivo de tornar ágil, fácil e cômoda, em qualquer dia e horário, a compra do seguro auto Pay Per Use. Neste mês, alcançamos a marca de 1 milhão de quilômetros rodados por nossos clientes. É um produto que tem crescido bastante neste ano e o WhatsApp é facilitador para a adesão de mais pessoas ao seguro auto digital”, explica o CEO da Thinkseg, Andre Gregori.

A Thinkseg fechou parceria com a seguradora italiana Generali, de atuação mundial, para as vendas do Pay Per Use. Desde novembro de 2019, as contratações ocorrem pelo site de modo 100% online.

Para viabilizar a contratação do Pay Per Use pelo WhatsApp, foi necessário redesenhar a jornada do cliente. Por meio de algoritmos e de modelos preditivos de propriedade da Thinkseg, houve a redução para uma dezena de perguntas no momento da compra do seguro. Em um formulário tradicional, durante a venda consultiva, há cerca de 70 questões. A simplificação permitiu que, a partir de 4 minutos, a pessoa consiga contratar o Pay Per Use via WhatsApp.

O valor da assinatura mensal do Pay Per Use, para carros básicos, começa a partir de R$ 25, garantindo o seguro auto completo que inclui cobertura para acidentes, furto e roubo, de acordo com os valores previstos na tabela Fipe. O motorista paga a mensalidade fixa, somada aos centavos por cada quilômetro rodado. O cliente que estiver interessado em realizar a contratação basta enviar uma mensagem para este número: (011) 5094-1000.