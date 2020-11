Flavia Pavanelli fala sobre primeira reação ao colocar silicone: Por que eu fui inventar de mexer?

16/11/2020 | 17:10



Flavia Pavanelli já comentou sobre alguns procedimentos estéticos que fez, como uma espécie de micropigmentação labial, no Instagram. Em uma conversa com Christian Figueiredo, do canal de YouTube Eu Fico Loko, e Zoo, a influenciadora falou sobre outro procedimento: o silicone nos seios.

Flavia afirmou que sua primeira reação após a cirurgia não foi positiva:

- Tem uns cinco meses que eu coloquei silicone. Segurei para contar porque não estava feliz. Quando coloquei o silicone, o meu peito inchava e um ficava maior do que o outro. Eu olhava aquilo no espelho e falava: Jesus, isso está gigante. O que eu fui fazer no meu corpo? Por que fui inventar de mexer no que estava quieto? Fiquei muito insegura.

Pavanelli explicou que não contou de cara para os seguidores porque se sentia insegura, e queria esperar para ver se, com o tempo, gostaria mais do resultado:

- Eu já estava insegura, imagina se as pessoas caíssem matando. Como vou ficar falando mal de um negócio que hoje eu amo e foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida?

Por fim, a influenciadora revelou o que não estava insatisfeita com o corpo:

- Não era uma coisa que eu olhava no espelho e falava: nossa, me incomoda demais. Mas quando eu colocava biquíni me sentia insegura e dependendo da foto eu dava uma editada. Conversei muito com o médico e fiquei muito feliz com o resultado.