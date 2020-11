Regina Casé fez cerca de 30 testes de coronavírus para gravar reta final de Amor de Mãe!

16/11/2020 | 17:10



Regina Casé pode ser considerada uma expert em testes para o novo coronavírus! Nessa segunda-feira, dia 16, ela mostrou para seus seguidores que estava fazendo mais um exame, uma das normas de segurança para as gravações de Amor de Mãe, na qual interpreta a protagonista Lurdes.

Em uma filmagem postada em seu Instagram Stories, uma profissional de saúde coleta o material do nariz de Regina, que comenta:

- Esse é o trigésimo teste, acho. Por aí.

Porém, depois desse, a atriz poderá descansar dos exames e também do trabalho. Segundo divulgado nas redes sociais da TV Globo, nesta segunda será gravada a cena final de Amor de Mãe. Além da personagem de Regina Casé, estará nos momentos finais da novela Domênico, interpretado por Chay Suede.

Quando a novela saiu do ar por conta da pandemia de coronavírus, em março, o público tinha acabado de descobrir que o filho adotivo de Thelma, vivida por Adriana Esteves, era o bebê perdido por Lurdes no começo da trama. A novela deve voltar para sua reta final no começo de 2021.