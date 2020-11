Camilla Camargo fala sobre o estado de saúde do avô, pai de Zezé Di Camargo e Luciano

16/11/2020 | 16:10



Como você viu, Francisco Camargo, pai dos cantores Zezé Di Camargo e Luciano Camargo, passou por uma cirurgia de emergência na tarde do último sábado, dia 14.

O patriarca da família foi internado em estado grave na última terça-feira, dia 10, realizou alguns exames e foi constatado um sangramento na parte baixa do intestino grosso, o que levou ao procedimento cirúrgico. No último domingo, dia 15, Zezé contou que ocorreu tudo bem na intervenção e que está aguardando a total recuperação do pai para levá-lo para casa.

Também no domingo, Camilla Camargo falou sobre o estado de saúde do avô. Em um post feito nos Stories, a atriz agradeceu ao carinho de seus seguidores do Instagram e afirmou que Francisco está lutando pela vida.

Muita gente perguntando do meu avô. Impressionante como ele é forte e luta pela vida... Ele está sendo muito bem cuidado. É orar e pedir para Deus por sua recuperação. Obrigada por tanto carinho com ele.

Francisco Camargo tem 84 anos de idade e está com a saúde debilitada há algum tempo. Desejamos melhoras a ele e forças à família neste momento.