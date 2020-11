Luiz Adriano volta aos treinos no Palmeiras e deve ser a novidade contra o Ceará

16/11/2020 | 15:41



O atacante Luiz Adriano voltou a treinar nesta segunda-feira e deve ser a novidade do Palmeiras para a partida da próxima quarta-feira contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Recuperado de uma sobrecarga na coxa esquerda, ele integrou o trabalho na Academia de Futebol e está próximo de retornar à equipe depois de ser desfalque nos dois últimos compromissos.

O Palmeiras retomou as atividades nesta segunda-feira depois de uma folga ao elenco no domingo. Quem foi titular na vitória de sábado por 2 a 0 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, não foi a campo. O técnico Abel Ferreira trabalhou com os reservas e jogadores do elenco sub-20 em uma atividade com ênfase no posicionamento, toque de bola, cruzamentos e finalizações.

Luiz Adriano participou normalmente do trabalho e novamente estará em campo nesta terça pela manhã, quando o Palmeiras faz o último treino antes da viagem para Fortaleza. Na quarta, no Castelão, o time alviverde enfrenta o Ceará pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil com uma boa vantagem construída no confronto de ida. Semana passada, o time alviverde venceu por 3 a 0, gols de Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gabriel Veron.

O retorno dele alivia a lista de problemas do Palmeiras para o jogo. A equipe tem oito atletas contaminados pelo novo coronavírus, mais alguns lesionados, como Felipe Melo e Wesley. Até mesmo para ter um número menor de baixas o time prepara um esquema especial para trazer o goleiro Weverton e o zagueiro Gómez, que estão fora do Brasil para compromissos pelas Eliminatórias. Um jato executivo vai buscá-los e fazer a rota até Fortaleza.

Além do treino e da presença de Luiz Adriano, o clube realizou nesta segunda-feira a apresentação do atacante Breno Lopes. O jogador de 24 anos veio do Juventude e assinou contrato por quatro temporadas. "Encaro como uma oportunidade defender o Palmeiras. Aqui, tem que ser bom todos os dias. O Abel conversou comigo, pediu para eu movimentar nas costas dos zagueiros", disse o reforço.

Breno estreou no último sábado, diante do Fluminense, e não vai poder enfrentar o Ceará por já ter atuado nesta Copa do Brasil pelo Juventude. O regulamento proíbe que o mesmo jogador defende times diferentes em uma mesma edição do torneio. O atacante ficará treinando em São Paulo e disse ter condições de atuar em mais de uma posição no setor ofensivo. "Sempre joguei como um extremo pela esquerda. Mas, para jogar no Palmeiras, vou jogar em qualquer posição. Onde tiver espaço, quero entrar e jogar para ajudar o Palmeiras", comentou.