Meia João Paulo deixa Ponte Preta para reforçar o Fortaleza

16/11/2020 | 15:29



A semana começou com uma mudança na Ponte Preta. Na tarde deste segunda-feira, o clube de Campinas anunciou a saída do meia João Paulo, que está se transferido para o Fortaleza. Principal goleador da Ponte Preta na temporada, com dez gols em 38 jogos, João Paulo deve assinar com o clube cearense até dezembro de 2021.

Há cerca de dois meses, o Goiás tentou a sua contratação, mas a diretoria conseguiu segurá-lo mediante a um aumento salarial. Dessa vez, porém, isso não foi possível. O Fortaleza ainda não anunciou o possível reforço.

"Hoje pela manhã veio essa proposta do Fortaleza. Lamentamos muito a saída do João neste momento, mas não temos como cobrir a proposta do Fortaleza, chegamos no limite da nossa responsabilidade, temos um compromisso com todo o grupo", disse o executivo de futebol Gustavo Bueno.

Com a saída de João Paulo, a diretoria alvinegra vai ao mercado em busca de uma peça de reposição. Enquanto isso, o técnico Marcelo Oliveira tem Camilo, Luan Dias e Zanocelo à disposição como meias de ligação.

Sem seu camisa 10, a Ponte Preta volta a campo na sexta-feira, contra o Vitória, em Salvador, pela 22ª rodada da Série B. O time está na quinta colocação, com 32 pontos.