Príncipe William e Kate Middleton ficaram noivos há 10 anos; relembre como foi feito o pedido de casamento!

16/11/2020 | 15:11



Dá para acreditar que príncipe William e Kate Middleton ficaram noivos há 10 anos? Na época, os dois já namoravam há oito anos, mas a formalização do noivado só veio mesmo no dia 16 de novembro de 2010. No dia seguinte, os pombinhos deram uma entrevista ao programa On Demand News, do canal britânico ITV, e deram todos os detalhes de como o pedido de casamento foi feito.

- Foi em Quénia. Nós tivemos um tempo juntos com alguns amigos e eu apenas decidi que era o momento certo. Nós estávamos conversando sobre casamento há um tempo, então não foi uma grande surpresa. Eu a levei em um lugar legal no Quénia e a pedi em casamento. Eu vinha planejando há um tempo, mas todos os caras por aí sabem que precisamos de uma certa motivação para seguir com isso, então eu estava planejando e só pareceu muito certo na África. Foi muito lindo, eu planejei para mostrar o meu lado mais romântico, explicou o Duque de Cambridge.

- Nós estávamos lá com alguns amigos, então eu realmente não estava esperando. Eu pensei que talvez ele pudesse ter pensado nisso, mas não. Foi um choque total quando aconteceu e fiquei muito animada, confessou Kate.

William ainda contou que já estava com o anel três semanas antes de fazer o pedido. Vale lembrar que a joia que ele deu para Kate era o anel de noivado da mãe, a princesa Diana.

Na entrevista, os dois também falaram sobre filhos. Atualmente com três herdeiros, o príncipe George, de sete anos de idade, a princesa Charlotte, de cinco anos, e o príncipe Louis, de dois anos, na época os pombinhos se sentiam inseguros sobre aumentar a família.

- Nós vamos dar um passo de cada vez. Vamos passar pelo casamento primeiro e depois, obviamente, vamos pensar em filhos. Mas nós com certeza queremos uma família, então vamos ter que começar a falar disso, comentou o duque.

Kate e William se conheceram em 2001 e se tornaram amigos. Com o passar do tempo, os dois foram se aproximando e a paixão aconteceu. Eles passaram por um breve término em 2007, o que também foi citado durante o bate-papo.

- Nós realmente nos separamos por um tempo. Mas nós éramos muito jovens, estávamos na universidade e estávamos em uma fase onde queríamos saber mais sobre nós mesmos, sermos pessoas diferentes. Nós queríamos encontrar o nosso próprio caminho e estávamos crescendo, então queríamos um pouco de espaço. Mas assim que isso acabou, as coisas desenrolaram para o melhor, admitiu William.

- Na época, eu não fiquei muito feliz. Mas realmente me fez uma pessoa mais forte. Você descobre coisas sobre si mesmo que talvez você ainda não tivesse percebido. Acho que você acaba sendo consumido por um relacionamento quando você é jovem. Eu realmente valorizo esse tempo que tivemos, apontou Kate.