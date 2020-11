Opinião: Lewis Hamilton vence GP da Turquia, conquista hepta e faz história mais uma vez

Leo Alves

Em 29 de agosto de 2004, Michael Schumacher foi coroado heptacampeão mundial de Fórmula 1 ao chegar em segundo no GP da Bélgica. Pela primeira vez na história um piloto alcançava a a marca de sete títulos na categoria, um feito que parecia impossível de ser batido. Então com 19 anos, Lewis Hamilton ainda pilotava da Fórmula 3 e sonhava com um assento na principal categoria do automobilismo. Mal sabia ele que 16 anos, dois meses e 17 dias depois seria a sua vez de se tornar heptacampeão do mundo após vencer o GP da Turquia de 2020. O impossível foi superado por Hamilton mais uma vez. A 94ª vitória, uma das mais improváveis de sua carreira, fez com que Lewis não tivesse mais nenhum grande nome da F1 à frente. Agora ele está ao lado de Schumacher no posto de maior campeão de todos dos tempos.

GP da Turquia: chuva e rodadas

A corrida da Turquia foi histórica em diversos aspectos. Primeiramente, foi o retorno da pista onde Felipe Massa conquistou sua primeira vitória – em 2006 – ao calendário da Fórmula 1, já que a última prova disputada em Istambul havia sido em 2011. Essa etapa também teve a primeira pole position de Lance Stroll, pela Racing Point, conquistada debaixo de chuva no sábado (14). Enquanto a “Mercedes cor-de-rosa” celebrava a ponta na classificação, a Mercedes real amargou sua pior qualificação desde 2013, já que desde o GP da Itália daquele ano nenhum dos carros da equipe alemã ficava de fora das cinco primeiras posições na qualificação – Hamilton fez o sexto tempo e Bottas foi apenas o nono.

Quando a corrida começou, Lance Stroll segurou a ponta com autoridade. Hamilton tentava se entender com a pista e manteve o sexto lugar durante a primeira parte da corrida, enquanto Valtteri Bottas, seu companheiro, rodava em diversos momentos e tinha que se contentar com o fim do grid. Quem realizava uma grande pilotagem era Vettel, que pulou de 11º para quarto logo na largada, ficando em terceiro quando Bottas começou seu show do peão.

Em um momento da prova, Hamilton chegou a ficar mais de 30 segundos atrás do líder, o que parecia descartar qualquer chance de vitória do inglês. Porém, ontem era o dia dele. Stroll permaneceu na ponta até a volta 35, quando parou para realizar seu segundo pit stop. Só que os pneus intermediários novos não renderam bem no carro do canadense, resultando em uma perda de performance e uma presa fácil para os demais pilotos. Antes favorito para a vitória, Lance precisou se contentar com o nono lugar.

Lewis e a Mercedes optaram por não pararem pela segunda vez. Vettel e Max Verstappen fizeram uma segunda parada, enquanto Alexander Albon rodou com seu Red Bull. Dessa forma, eles abriram caminho para que Hamilton ganhasse posições no grid. Já em segundo, Lewis ultrapassou Sérgio Perez, companheiro de Stroll, e assumiu a ponta para não perder mais.

Na última volta, Pérez, Leclerc e Vettel ainda disputaram o segundo lugar. Charles errou e permitiu que Vettel fizesse uma ultrapassagem no apagar das luzes. O alemão ainda quase conseguiu tirar o segundo lugar do mexicano da Racing Point, mas acabou cruzando a linha de chegada em terceiro. Grande desempenho de Sebastian que enfim conquistou seu primeiro pódio em 2020. Outro piloto com um excelente desempenho foi Carlos Sainz, que largou em 15º e terminou em um bom quinto lugar.

Sete vezes ‘Hamil7on’

Fazia tempo que Hamilton não se sagrava campeão com uma vitória. Desde o tricampeonato, conquistado no GP dos Estados Unidos de 2015, o britânico não faturava o título vencendo a corrida que valeu a taça. Mesmo com uma grande desvantagem na prova turca e não tendo a maior de suas exibições, Lewis soube fazer a leitura correta da corrida e venceu mesmo com os pneus em frangalhos – foram 50 voltas com este composto.

Por mais que fosse um resultado esperado pela superioridade da equipe Mercedes, ninguém é campeão do mundo sem méritos. E Hamilton já provou ao mundo que tem grandes qualidades. Seu sétimo título foi conquistado em uma campeonato atípico por conta da pandemia de covid-19 e que teve como ponto alto esportivo a vitória de Lewis com três pneus na Inglaterra. Porém, o auge desta temporada é o próprio Lewis, gigante dentro e fora das pistas, que fez protestos antirracistas nas ruas e nos pódios. O título não poderia estar em melhor mãos. Só resta saudar a glória deste inglês de 35 anos que detém os principais recordes da categoria e que pode se tornar o primeiro piloto a conquistar oito títulos. Mas isso já é assunto para 2021.

Abaixo, confira como ficou a classificação final do GP da Turquia de 2020.

