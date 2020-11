Morando diz que vitória é reflexo de gestão e critica Marinho

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



16/11/2020 | 14:17



Prefeito reeleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) fez seu primeiro pronunciamento após a confirmação de sua vitória no primeiro turno nas urnas. Declarou que os números – 67% de votos válidos – são reconhecimento ao seu trabalho e teceu críticas ao ex-prefeito Luiz Marinho (PT), segundo colocado na corrida eleitoral.

O tucano reuniu jornalistas na sede do PSDB municipal, ao lado do vice-prefeito reeleito Marcelo Lima (PSD). “Foi uma vitória esmagadora. Um reconhecimento à gestão que fizemos”, celebrou Morando.

No discurso, criticou Marinho. Disse que herdou uma cidade com diversas obras inacabadas e que colocou fim ao “sentimento de abandono” que, segundo ele, a gestão petista provocou em São Bernardo.

“A população de São Bernardo tem uma verdadeira antipatia pelo PT. Está claro isso para mim. As urnas mostraram isso. Isso é fruto do desgoverno que Marinho deixou na cidade, de sua arrogância, de sua prepotência e do descaso. Além dos desmandos éticos que a justiça está apurando. Há a delação da (empreiteira) OAS e do piscinão (do Paço). Agora, passado processo eleitoral, é possível que a leniência venha à tona e os nomes dos corruptos sejam colocados”, declarou o prefeito.

Ele também refutou a pecha de que seu governo é envolto a escândalos de corrupção, a despeito de operações policiais terem ocorrido durante o mandato e também ao fato de que ele foi denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal), no âmbito da Operação Prato Feito, acusado de desvio de recursos públicos em contratos para compra de merenda escolar e alimentação na área da saúde. “Eu tenho a ficha limpa, não sou réu em nada. Nosso governo colocou fim à corrupção que existia.”

Além disso, Orlando Morando também fez avaliação de quais serão os maiores desafios de sua gestão em meio à crise sanitária e econômica que foram trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Conforme o tucano, a situação da cidade gera preocupação.

“Vamos manter o foco e eu já começo, à partir de agora, nas duas últimas semanas coma nossa equipe do comitê de controle ao Covid, nós temos uma luz amarela na cidade. Ainda muito tranquilo, mais confortável que em outras cidades, porque aqui nós não montamos hospital de campanha, então nossa estrutura continua pronta”, afirmou o tucano.

Além disso, o prefeito também avaliou que projetos que visem geração de empregos deverá ser uma das prioridades para amenizar os impactos econômicos trazidos pela pandemia.

“Vamos focar na geração de empregos, criar cursos de capacitação profissional. Temos dois desafios vencer o vírus e vencer o desemprego, vamos focar nisso”, declarou.