Candidatos ligados ao esporte decepcionam em eleições municipais

16/11/2020 | 13:40



Para o mundo do esporte, a eleição municipal em 2020 é para ser esquecida. Ex-jogadores e dirigentes tentaram aproveitar a popularidade obtida no esporte para serem eleitos no cargo de prefeito ou vereador, mas a maioria fracassou. Casos, por exemplo, de Marcelinho Carioca e Ademir da Guia, no futebol; Tiffany, no vôlei; e Popó, no boxe. Mas há quem tenha tido êxito, como Alexandre Kalil e Marcos Braz.

Entre os que tentaram o cargo de prefeito estão o ex-nadador Luiz Lima, no Rio de Janeiro, e o ex-judoca João Derly, em Porto Alegre. O ex-lutador de boxe, Popó, saiu como vice de Celsinho Cotrim, em Salvador, e também não teve sucesso. Entre os candidatos a vereador em São Paulo, estão os ex-jogadores de futebol Marcelinho Carioca, Dinei e Ademir da Guia, e a medalhista olímpica no salto em distância Maurren Maggi.

Todos os candidatos ligados ao esporte ficaram como suplentes. Ele poderão se tornar vereadores caso algum eleito não assuma ou deixe o cargo, mas mesmo assim, a uma lista por partido e eles não serão a primeira opção, necessariamente. Casos, por exemplo, dos ex-jogadores de futebol Carlinhos Bala (em Recife) e Paulo Rink (em Curitiba). A jogadora de vôlei Tifanny, em Bauru, e o ex-jogador de vôlei Rodrigão ficarão no "banco de reservas" em Praia Grande.

Uma das exceções é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). O ex-presidente do Atlético-MG foi reeleito ainda no primeiro turno com 784.307 votos (63,36%), mas vale ressaltar que ele vem de uma reeleição, então sua popularidade como dirigente do Atlético-MG pode não ter pesado tanto como na eleição passada. Outro eleito é Marcos Braz (PL), vice diretor de futebol do Flamengo. Ele teve 40.938 votos.

Confira abaixo os candidatos à prefeituras:

Acelino Popó Freitas (Pros): ex-lutador de boxe - 1.578 votos - Salvador

João Derly (Republicanos): ex-judoca - 19.004 votos - Porto Alegre

Eduardo Bandeira de Melo (Rede): ex-presidente do Flamengo - 65.296 votos - Rio de Janeiro

Luiz Lima (PSL): ex-nadador - 180.336 votos - Rio de Janeiro

Fred Luz (Novo): ex-dirigente do Flamengo - 46.246 votos - Rio de Janeiro

Marco Antônio Lage (PSB): ex-dirigente do Cruzeiro - 33.141 votos - Itabira (MG) 2ª turno (sub judice)

Candidatos a vereador:

Carlinhos Bala (PP): ex-jogador de futebol - 1.884 votos - Recife

Serginho (PV): ex-jogador de vôlei - 1.829 votos - Belo Horizonte

Paulo Rink (PL): ex-jogador de futebol - 1.607 votos - Curitiba

Reginaldo Hollyfield (DEM): ex-lutador de boxe - 1.120 votos - Salvador

Rodrigão (PSDB): ex-jogador de vôlei - 997 votos - Praia Grande

Chico do Judô (PSD): presidente da FPJ - 948 votos - Mauá

Sandro Viana (PP): ex-velocista - 517 votos - Manaus

Nonato (Avante): ex-jogador de futebol - 409 votos - Belo Horizonte

Ana Amorim (Patriotas): ex-jogadora de handebol - 381 votos - Blumenau

Adriano Gabiru (PMB): ex-jogador de futebol - 283 votos - Curitiba

Tifanny (MDB): jogadora de vôlei - 266 votos - Bauru

Odvan (MDB): ex-jogador de futebol - 228 votos - Campos dos Goyatacazes

Marta de Souza (Patriota): ex-jogadora de basquete - 96 votos - Santo André

Sérgio Araújo (Avante): ex-jogador de futebol - 81 votos - Belo Horizonte

Marcelinho Carioca (PSL): ex-jogador de futebol - 7.571 votos - São Paulo

Maurren Maggi (DEM): ex-salto em distância - 6.226 votos - São Paulo

Marcelo Aparecido de Souza (DEM): árbitro de futebol - 4.251 votos - São Paulo

Diego Hypolito (PSB): ex-ginasta - 3.783 votos - São Paulo

Dinei (Republicanos): ex-jogador de futebol - 2.956 votos - São Paulo

Kelly (PTB): jogadora de basquete - 464 votos - São Paulo

Candidato a vereador não eleito (sub judice):

Ademir da Guia (MDB): ex-jogador de futebol - 744 votos - São Paulo