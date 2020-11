Número de mulheres eleitas para a Câmara de SP bate recorde

16/11/2020 | 12:45



O total de mulheres eleitas vereadoras por São Paulo nesta eleição bateu recorde. De acordo com dados oficializados nesta segunda-feira, 16, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os paulistanos elegeram 13 candidatas - duas delas estão entre as dez mais votadas, sendo uma transexual: Erika Hilton (PSOL). Nos últimos oito anos, o aumento da participação feminina no Legislativo Municipal foi de 116%. Em 2012, foram eleitas seis parlamentares e há quatro anos, o total foi de 11.

O resultado deste ano destinará 23% das 55 cadeiras a mulheres. Na comparação com a atual composição, o ganho é ainda maior, já que atualmente são 8 exercendo o mandato. A diferença se dá porque uma foi eleita deputada federal em 2018, uma se licenciou do cargo para disputar a reeleição e outra deixou o cargo para virar secretária municipal.

A partir de janeiro de 2021, a lista de mulheres novas na Câmara também será alta. Das 13 eleitas, apenas cinco renovaram seus mandatos. As demais vão estrear na Casa, que também terá mais diversidade no ano que vem, com cinco negros eleitos (entre homens e mulheres).

Na divisão por bancadas, o partido mais "feminino" na Câmara será o PSOL, que elegeu quatro mulheres de um total de seis parlamentares. Porcentualmente, no entanto, o Novo só obteve duas vagas, mas as duas conquistadas por mulheres: Janaína Lima (reeleita) e Cris Monteiro.

Na lista de mulheres vencedoras desta eleição estão ainda representantes de dois coletivos, ambos do PSOL: Silvia Andrea Ferraro, da Bancada Feminista, e Elaine Cristina Mineiro, do Quilombo Periférico.

Confira a lista completa:

- Erika Hilton (PSOL) - 50.508 votos

- Silvia da Bancada Feminista (PSOL) - 46.267 votos

- Rute Costa (PSD) - 41.546 (reeleita)

- Luana Alves (PSOL) - 37.550

- Janaína Lima (Novo) - 30.931 votos (reeleita)

- Sandra Tadeu (DEM) - 28.464 votos (reeleita)

- Juliana Cardoso (PT) - 28.402 votos (reeleita)

- Edir Sales (PSDB) - 23.106 votos (reeleita)

- Ely Teruel (Podemos) - 23.084 votos

- Elaine do Quilombo Periférico - 22.742 votos

- Sandra Santana (PSDB) - 19.591 votos

- Cris Monteiro (Novo) - 18.085 votos

- Sonaira Fernandes (Republicanos) - 17.881 votos