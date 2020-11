16/11/2020 | 12:10



Luccas Neto revelou que está com coronavírus. Por meio do Instagram, o influenciador digital, que recentemente se tornou pai, comunicou aos seguidores que testou positivo para a Covid-19 ao publicar uma foto com os olhos embargados.

O mundo da magia e da fantasia também tem seus dias ruins. Testei positivo pro COVID. Cara, tem noção? Com meu filho recém nascido em casa, com minha avó de 93 anos... Eu estou bem, em breve volto com mais informações., disse ele, sem dar mais detalhes sobre seu estado de saúde e de seus familiares.

Luccas se tornou pai no dia 13 de novembro, quando Luke, fruto de seu relacionamento com Jessica Diehl veio ao mundo.