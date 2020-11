16/11/2020 | 12:10



A mãe de Luísa Sonza, Eliane Gerloff, está dando o que falar nas redes sociais depois de posar toda produzida! A cantora compartilhou foto da mãe e logo babou pela matriarca.

Meu Deus, a minha mãe!, escreveu Luísa.

Na caixa de comentários da publicação compartilhada por Eliane, que aparece fazendo carão e com um blazer preto decotado, os internautas a elogiaram e até chegaram a compará-la com a ex de Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita.

Parece a Andressa Suita, escreveu um internauta.

Andressa Suita?, disse outro.

Parece mais com a Andressa Suita do que com a filha, disse mais um seguidor.