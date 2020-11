Após Mariana Godoy contrair o coronavírus, programa Melhor Agora adia sua estreia ao vivo

16/11/2020 | 12:10



A partir desta segunda-feira, dia 16, Mariana Godoy iria apresentar o Melhor Agora, programa da Band, ao vivo. A emissora quis arriscar essa alternativa para tentar elevar a audiência, porém a apresentadora acabou se infectando com coronavírus.

Segundo informações de Leo Dias, o Melhor Agora estava apresentando uma baixa audiência e perdendo para os concorrentes do mesmo horário, o SuperPop, da RedeTV!, e o Roda Viva, na TV Cultura. Por isso, como estratégia, a Band resolveu fazer essa tentativa de exibir a atração ao vivo.

Nesse primeiro programa, a jornalista iria receber Caio Castro e Millena Machado - que é uma das voluntárias da vacina da Covid-19. Ela iria contar como está se sentindo após se submeter aos testes de imunização.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria da Band confirmou a informação e enviou o seguinte comunicado:

A partir das 22h45 exibiremos o Band Eleições Especial, ao vivo, para repercutir o resultado das urnas nas eleições municipais em todo o Brasil. A apresentação será de Rodolfo Schneider, com participações do cientista político Fernando Schüler e dos jornalistas Sheila Magalhães e Fernando Mitre. Nesta segunda-feira, não teremos a exibição do Melhor Agora nem do reality show Largados e Pelados. O Jornal da Noite vai ao ar à meia-noite.