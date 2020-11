Correção: Com título, Sabalenka sobe no ranking da WTA e tira Serena do Top 10

16/11/2020 | 11:45



A temporada de 2020 do circuito profissional de tênis feminino terminou neste domingo com o título da bielo-russa Aryna Sabalenka no Torneio de Linz, disputado em quadras rápidas e cobertas na Áustria. A vitória sobre a belga Elise Mertens lhe rendeu uma subida importante no ranking da WTA, que foi atualizado nesta segunda-feira. A tenista de 22 anos pulou da 11.ª para a 10.ª colocação e tirou a americana Serena Williams do Top 10 da lista.

Tenista que mais levantou taças em 2020 (três), juntamente com a romena Simona Halep, Sabalenka somou mais 280 pontos no ranking e chegou a 4.220, deixando para trás Serena, que termina 2020 na 11.ª posição com 4.080. A americana volta a ficar fora dos 10 primeiros lugares ao final de uma temporada depois de fechar 2019 justamente em décimo. Nos anos anteriores, suas colocações foram piores: 16.ª, em 2018, e 22.ª, em 2017.

Apesar de não conquistar títulos em simples na temporada de 2020, Elise Mertens, de 24 anos, chegou a duas finais e termina o ano no Top 20 do ranking da WTA. Com os 180 que ganhou pelo vice em Linz, a tenista belga subiu para 2.650 e ultrapassou a checa Marketa Vondrousova, que ficou com 2.538.

No topo da lista segue a australiana Ashleigh Barty com 8.717 pontos, bem à frente de Halep, que soma 7.255. A romena também tem uma boa vantagem para a terceira colocada, a japonesa Nomi Osaka, que acumula 5.780. A sequência do Top 10 tem, pela ordem, a americana Sofia Kenin, a ucraniana Elina Svitolina, a checa Karolina Pliskova, a canadense Bianca Andreescu, a também checa Petra Kvitova e a holandesa Kiki Bertens - esta logo à frente de Sabalenka.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 8.717 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 7.255

3.ª - Naomi Osaka (JAP) - 5.780

4.ª - Sofia Kenin (EUA) - 5.760

5.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.260

6.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.205

7.ª - Bianca Andreescu (CAN) - 4.555

8.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.516

9.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.505

10.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 4.220

11.ª - Serena Williams (EUA) - 4.080

12.ª - Belinda Bencic (SUI) - 4.010

13.ª - Victoria Azarenka (BIE) - 3.426

14.ª - Johanna Konta (GBR) - 3.152

15.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.016

16.ª - Madison Keys (EUA) - 2.962

17.ª - Iga Swiatek (POL) - 2.960

18.ª - Petra Martic (CRO) - 2.850

19.ª - Elena Rybakina (KAZ) - 2.696

20.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.650

239.ª - Gabriela Cé (BRA) - 271

358.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 136