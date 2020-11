TV Aparecida abre inscrições para reality show musical

16/11/2020 | 11:13



A TV Aparecida abre inscrições, a partir desta segunda-feira, 16, para um reality show musical. Com estreia prevista para abril de 2021, o Revelações Brasil pretende apresentar cantores de vários estilos musicais, nacionais e internacionais, e não só sertanejo. A apresentadora Amanda Françozo irá comandar a atração. Nas duas primeiras edições, o reality se chamava Revelações Sertanejo, voltado para um estilo musical específico. Os interessados em participar podem fazer a inscrição através do portal (www.a12.com/tv) até o dia 15 de janeiro. O Revelações Brasil, que terá direção de Felipe Pontes e reportagens de Juliana Luz, segue a cronologia das edições anteriores, com seis fases e a final, que vai eleger o grande vencedor.