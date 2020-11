Anitta recebe buquê de admirador secreto com bilhete e fica curiosa: Quem mandou isso para mim?

16/11/2020 | 11:10



Anitta contou no último domingo, dia 15, para seus seguidores do Instagram Stories que ganhou um buquê de flores de um admirador secreto! A cantora, que alegou ser muito curiosa, ainda revelou que o presente veio com um bilhete falando que está com saudades. Por meio de um vídeo, ela brincou ao dizer que precisa saber quem enviou.

- Eu sou ariana. Sou extremamente curiosa. Tem uma curiosidade que está me matando neste exato momento. Acordei hoje, desci as escadas de minha casa e tinha isso aqui. Um buquê de flores sem identificação. O cartão apenas dizia que estava morrendo de saudades. Quem mandou isso para mim?, começou ela.

Na sequência, Anitta explicou que normalmente recebe presentes identificados e exibiu inúmeros deles espalhados pela sua casa.

- Só nessa semana, olha quantas demonstrações de morrendo de saudades eu recebi?! Todas se identificaram, então eu consigo saber. Porque é muita gente que sente saudades, e eu tenho que ter o controle de quem é quem. Porque saudades muita gente sente. Você mandar um buquê dizendo que está morrendo de saudades sem dizer quem é, fica complicado para a minha contabilidade, disse ela, bem-humorada.

Árvore de Natal e interação com Maria Carey

No mesmo dia, Anitta também registrou em seu Instagram Stories a montagem de sua árvore de Natal ao som de Mariah Carey.

- Melhor dia do ano. Amo Natal, afirmou Anitta, visivelmente animada com a ocasião. Ela, inclusive, foi notada por Mariah, que repostou o vídeo em seu perfil no Instagram.

Vale dizer que essa não é a primeira vez que as duas interagem nas redes sociais. Recentemente, Anitta mostrou alguns mimos da cantora norte-americana. O que ela não esperava era uma declaração de Mariah, que publicou o vídeo de recebidos em seu Instagram com um Te amo na legenda. Uau!