16/11/2020 | 11:07



O presidente Jair Bolsonaro reconduziu a promotora de Justiça Fabiana Costa Oliveira Barreto ao cargo de procuradora-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Decreto com a recondução está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16) e a promotora continuará no cargo durante o biênio 2020 a 2022.