Carro é lançado sobre espelho d'água do Ministério da Justiça; PF investiga

16/11/2020 | 10:35



Um carro foi jogado sobre o espelho d'água do Ministério da Justiça, em Brasília, no fim da noite deste domingo, 15. A Polícia Federal (PF) assumiu a investigação do caso. Havia um pedaço de madeira segurando o pedal do acelerador, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal. Quando os militares chegaram ao local, por volta de 0h30, não havia ninguém próximo ao veículo.

Nenhum suspeito foi preso até a publicação desta nota e circunstâncias do episódio ainda são desconhecidas. A Polícia Militar isolou a área e a Superintendência da Polícia Federal no DF assumiu a investigação. A sede do Ministério da Justiça funciona normalmente nesta segunda. O prédio fica na Esplanada dos Ministérios, na capital federal, próximo ao Congresso e ao Palácio do Planalto.