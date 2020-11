Bruna Marquezine exibe novo visual irreconhecível e fãs disparam: Nunca adivinharia que era ela

16/11/2020 | 09:10



Bruna Marquezine surpreendeu os fãs e internautas nas redes sociais ao surgir com um look irreconhecível para ir votar no último domingo, dia 15, nas eleições municipais em um colégio eleitoral na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De óculos escuro, máscara de proteção no rosto e com o cabelo cacheado e bem mais comprido, a atriz posou para os fotógrafos exibindo seu documento de identidade.

A artista ainda chamou a atenção pelo look casual e todo empoderado, com uma calça jeans, tênis preto e uma camiseta branca com os dizeres keep on marching, que em português significa continue marchando. A camiseta ainda tinha estampada a imagem de duas mulheres levantando cartazes e indo à luta.

Para completar o visual, Bruna apostou em uma bolsa tiracolo, da grife Yves Saint Laurent, avaliada em 12 mil reais.

Os cliques, claro, viralizaram na internet e muita gente ficou surpresa com o novo cabelo da beldade, que tem passado por uma transição capilar e já falou abertamente sobre o assunto na web.