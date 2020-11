Grande família

16/11/2020 | 08:40



Estreia nesta terça-feira, 17, às 22h, no E! Entertainment, a 19ª e também penúltima temporada de Keeping Up With The Kardashians. No reality, os fãs acompanham a vida do clã Kardashian-Jenner, principalmente a vida intensa das irmãs Kim, Kourtney e Khloé Kardashian.

Essa temporada será uma preparação para o encerramento da série que conquistou uma legião de fãs, que amam ver as histórias da família, com seus dramas, muito estilo e forte emoções.

Por causa da pandemia, a temporada anterior foi realizado com gravações feitas com celulares dos participantes. Agora, os integrantes estão passando por um momento de ebulição, com disputas familiares, que levou a uma briga entre Kim e Kourtney, além, é claro, dos rumores de separação de Kim e Kanye West.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.