Lista de vereadores eleitos em Santo André ainda não foi divulgada pelo TSE

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



16/11/2020 | 08:09



Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (16), o dia seguinte após as eleições municipais, o TSE (Tribunal SUperior Eleitoral) ainda não divulgou a lista de vereadores eleitos em Santo André. Nos demais seis municípios do Grande ABC - São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Riberão Pires e Rio Grande da Serra - a totalização da apuração e divulgação de 100% da contagem dos votos já foi realizada, mas no município andreense essa contagem ainda aparece em 98,89%, o que impede saber qual os 21 nomes eleitos para ocupar as cadeiras do Legislativo nos próximos 4 anos.

Logo nas primeiras horas após o encerramento da votação ontem o sistema do TSE apresentou problemas de lentidão. O tribunal declarou que o imprevisto aconteceu devido "lentidão no processo de totalização dos votos". A corte afirmou que os dados estão sendo remetidos normalmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais e recepcionados também normalmente pelo banco de totalização. Mas explicou que esse banco está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto.

"O problema está sendo resolvido pelos técnicos, para a retomada mais célere do processo de divulgação", afirmou por meio de assessoria. A Corte ainda ressaltou em nota que a dificuldade não tem nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores ou com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã.

Neste ano, o pleito conta com uma novidade no processo de totalização dos votos. Agora, essa etapa está concentrada no data center do TSE, enquanto que nos últimos pleitos o processamento era feito nesses sistemas dos TREs. Ou seja, houve uma redução de 27 pontos de totalização para um.