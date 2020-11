Conselho do PPI aprova investimentos da CBTU na região metropolitana de Natal

16/11/2020 | 08:37



O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) aprovou investimentos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos S.A. (CBTU). Em Resolução publicada nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial da União, o CPPI autoriza a CBTU a promover os seguintes investimentos na região metropolitana em Natal (RN): Linha Branca - Trecho I, com 3,4 km de remodelação de linha de trem; Linha Branca - Trechos II e III, com 20,6 km remodelação de linha de trem; e Linha Roxa - Trecho I, com construção de 4,2 km de linha de trem.

O texto da resolução destaca que o conselho considerou o estágio inicial de desestatização da CBTU, especificamente na praça de Natal, e levou em conta o fato de ainda não ter sido assinado o Acordo de Cooperação Técnica com o Estado do Rio Grande do Norte para a desestatização. "O Ministério do Desenvolvimento Regional entende que os investimentos em expansão são relevantes e que não trarão restrição ao processo de desestatização", diz o texto.

O ato recomenda que o conselho de administração da CBTU delibere sobre todos os investimentos e, se aprovados, que monitore, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a implementação, de modo a não restringir o processo de desestatização.