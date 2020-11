16/11/2020 | 08:10



No Mês da Consciência Negra, o GNT.Doc selecionou documentários que têm como foco discussões relevantes para o movimento negro e a luta por igualdade racial. Nesta segunda, 16, à meia-noite, será exibido Carolina, filme sobre a vida da escritora Carolina Maria de Jesus, narrada por meio das falas de sua filha Vera Eunice, do biógrafo Tom Farias, das atrizes Andréia Ribeiro e Cyda Moreno.

Conta ainda com depoimentos de Conceição Evaristo, Ruth Rocha, entre outros. Dirigido por Vanessa Araújo, terá reapresentação no sábado, às 2h, e no domingo, às 23h15.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.