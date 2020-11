Documentário retrata Dorival Caymmi, sua vida e obra

16/11/2020 | 07:20



Um documentário imperdível, Dorivando Saravá, o Preto que Virou Mar será exibido pelo Canal Curta!, nesta segunda-feira, 16, às 22h20. Dirigido por Henrique Dantas, retrata um dos maiores nomes da música brasileira, Dorival Caymmi. Além das inúmeras canções que compôs, o músico baiano também era compositor, instrumentista, poeta, pintor e ator. Além de tudo isso, Caymmi foi o primeiro a cantar os orixás e a introduzir o tempo do candomblé na música popular brasileira.

Trata-se se um grande mergulho na obra de Dorival Caymmi, com depoimentos, memórias e reflexões de artistas como Gilberto Gil, Tom Zé, Jussara Silveira, Tiganá Santana, Arlete Soares, Adriana Calcanhotto, entre outros tantos nomes que tiveram o privilégio de desfrutar do convívio com o músico ou que regravaram sua obra.

Os conceitos presentes na vida e obra de Caymmi são elucidados pelas falas do próprio retratado, que aparecem em antigas entrevistas e que revelam alguns de seus posicionamentos estéticos e políticos.

Quem perder a apresentação desta segunda terá novas oportunidades de conferir o documentário, que volta a ser exibido na terça, 17, às 2h20 e 16h20, na quarta, às 10h20, no sábado, às 15h20, e, no domingo, às 22h20.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.