Grande ABC registra 240 novos casos de Covid-19

Do Diário do Grande ABC



16/11/2020 | 07:00



A região registrou ontem 240 novos casos do novo coronavírus, sendo que 160 foram em Santo André, outros 51 em São Bernardo, e 29 em São Caetano. Os demais municípios não emitiram boletins epidemiológicos para a data. A região soma agora 77.160 pessoas diagnosticadas com a Covid-19. São Bernardo contabilizou um novo óbito pela doença. Com isso, o total na região é de 2.868.

Em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde, o Estado registrou ontem 40.564 óbitos e 1.168.640 casos confirmados de Covid-19. Desse montante, 1.063.018 pessoas estão recuperadas, sendo que 127.327 foram internadas e tiveram alta hospitalar. No Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram registrados ontem 38.707 novos casos de Covid-19. O total no País chega a 5.848.959. O País acumulou também 921 novas mortes por conta da doença, e o total é de 165.658 vidas perdidas.

PREOCUPAÇÃO

Após quase nove meses do registro do primeiro caso do novo coronavírus no País, o desafio dos hospitais se multiplica. De um lado, algumas instituições privadas registram alta de infectados. Do outro, os recuperados, mas que ficaram com sequelas ou sintomas prolongados, também são foco de atenção. De 17.044 pacientes que ficaram internados nos hospitais municipais em São Paulo por Covid-19, 7.136 foram acompanhados após o período de infecção – 42% do total.

O porcentual está próximo da projeção de pesquisa do Hospital das Clínicas sobre pacientes com sequelas ou sintomas prolongados. De 1.500 internados no hospital de março a abril, os especialistas projetam índice entre 30% e 40% de pacientes com sequelas.

Esses são alguns dos poucos dados disponíveis sobre o tema. Na Secretaria de Saúde, a descentralização da rede de assistência e a falta de filtros mais específicos no banco de dados (Datasus) dificultam rastrear os pacientes.<TL>(com agências)