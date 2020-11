Auricchio ganha nas urnas, mas aguarda decisão judicial

Anderson Fattori

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), foi reeleito, no voto, para o quarto mandato na cidade, atingindo marca histórica no Grande ABC. O tucano alcançou 45,28% dos votos válidos. O segundo colocado foi o ex-vereador Fabio Palacio (PSD), com 32,13%. A disputa, entretanto, vai se arrastar. Isso porque a candidatura de Auricchio foi indeferida pela Justiça Eleitoral de São Caetano por condenação da eleição de 2016. O tucano obteve efeito suspensivo das penas a ele aplicadas – como suspensão dos direitos políticos – e aguarda julgamento de recursos no TRE-SP (Tribunal Superior Eleitoral de São Paulo) para ter os votos validados.

O atual chefe do Executivo não pôde votar nem acompanhar o processo de apuração. Diagnosticado na semana passada com Covid-19, o político foi internado ontem, no Hospital Sírio-Libanês, na Capital, diante de mal-estar. O tucano acordou com febre, tosse e baixa oxigenação, e por isso foi levado ao hospital a pedido do médico David Uip. Do leito, Auricchio soube da vitória pelo filho, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que também contraiu o coronavírus, mas está assintomático.

“Muito feliz com a vitória e pelo quarto mandato à frente da Prefeitura”, comentou Auricchio, que pode ter a marca igualada por José de Filippi (PT), que disputa o segundo turno em Diadema. “Foi dia surreal acompanhar a apuração do hospital, mas isso mostra que não temos poder sobre nada, temos que nos adaptar aos desígnios de Deus”, disse.

A diferença obtida por Auricchio foi menor do que apontavam as pesquisas eleitorais. O atual chefe do Executivo acredita que os ataques que recebeu nas redes sociais tenham influenciado o eleitor. “Essa campanha foi muito baixa, baseada em fake news. Meus adversários mentiram para a população, dizendo que meus votos não seriam contados”, lamentou o tucano.

A vitória de Auricchio foi anunciada aos correligionários por volta das 18h20, mesmo antes do anúncio oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Pouco depois, o vice-prefeito eleito, Carlos Humberto Seraphim (PL), subiu ao palco para discursar. “Esse resultado foi o reconhecimento do trabalho nos últimos quatro anos, do amor e do carinho que tratamos a cidade. A população reconheceu o trabalho sério que foi feito. São Caetano vai manter o nível elevado de governo. Auricchio é o grande responsável por toda essa mobilização e por esse governo maravilhoso”, comentou o ex-vereador.

Nas redes sociais, Thiago Auricchio divulgou vídeo com montagem de imagem que viralizou na Copa do Mundo de 1994, quando Galvão Bueno e Pelé comemoravam o tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira. Na peça disparada pelo deputado estadual, sua imagem substituía à do narrador e a de Auricchio, à de Pelé. “Passando para avisar que é tetra. Contra números e a vontade do povo não existem argumentos”, escreveu.

Auricchio falou sobre o que espera do quarto mandato. “É uma responsabilidade muito grande e agradeço ao povo de São Caetano. Estou pronto para fazer ainda mais pela cidade”, finalizou o tucano.

Batalha jurídica deixa os discursos no dia da eleição

Representante do tucano, Seraphim crê em reversão do quadro; Palacio evita tratar do assunto

A questão jurídica balizou a campanha em São Caetano. Mas, no dia do voto, os principais candidatos deixaram o assunto de lado. Candidato a vice na chapa de reeleição do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o vereador Carlos Humberto Seraphim (PL) representou o tucano em ato político de votação, depois que Auricchio contraiu Covid-19, apresentou complicações e precisou ser hospitalizado.

“Auricchio não vai poder votar em razão da Covid, questão de responsabilidade, mas estou aqui como um assistente representando ele. Trabalhamos sempre em conjunto, não serei um vice figurativo”, assegurou Seraphim.

“Conversei com o Auriccchio, ele está bem de saúde e estamos confiantes na vitória na urna e na Justiça, já que o problema que estamos enfrentando é um erro contábil e que não representou desvio de dinheiro público ou algo assim. Nossa campanha foi muito bem aceita, não tivemos nenhum tipo de rejeição”, discorreu Seraphim, depois de votar na EE Maria da Conceição Moura Branco, no bairro Olímpico. A campanha governista crê na reversão do indeferimento em instâncias superiores da Justiça Eleitoral.

Segundo colocado na corrida ao Paço de São Caetano, o ex-vereador Fabio Palacio (PSD) evitou bater na tecla do indeferimento de Auricchio na hora de votar na Emef Luiz Olinto Tortorello, no bairro Cerâmica. “Essa parte jurídica deixo para que os meus advogados tomem conta, eles estão acompanhando e queremos muito que seja feita a justiça, que os que erraram paguem pelos seus erros. Estamos muito esperançosos que a população dê sua resposta nas urnas.

Palacio atendeu a pedido para fotos, cumprimentou eleitores e demonstrou confiança em vitória dupla no pleito deste ano. “Pelo que sentimos nas ruas nos dá muita confiança para essa eleição, o carinho que tenho recebido da população me traz muito otimismo. As pessoas querem mudança, algo novo na Prefeitura e estamos recebendo esse recado na campanha”, comentou, ao lado da mulher, Aghata, e das filhas Milena, 10 anos, e Manuela, 5.