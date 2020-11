Eduardo Braide e Duarte Junior vão disputar segundo turno em São Luís

16/11/2020 | 00:13



O deputado federal Eduardo Braide (Podemos) e o deputado estadual Duarte Junior (Republicanos) vão disputar o segundo turno das eleições municipais de 2020 para prefeito de São Luís. O resultado foi anunciado pelo desembargador Tayrone Silva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) às 19h30, com 99,62% dos votos apurados.

"Tivemos um pleito tranquilo e sem incidentes graves. Tudo transcorreu da forma mais tranquila possível dentro de um cenário com pandemia", afirmou Silva. Segundo o resultado oficial, Braide obteve 192.573 votos, o que corresponde a 37,77% dos votos válidos, enquanto Duarte Junior recebeu 112.984 votos (22,16%). Os brancos e nulos somaram 7,49% dos votos.

Ao todo, 34 umas tiveram de ser trocadas e foram registradas 71 ocorrências policiais; destas, 21 foram por compra de votos e 14 por boca de urna.

O resultado das urnas confirma as projeções das pesquisas eleitorais de segundo turno com a disputa entre Braide e Duarte Junior.

De acordo com o Ibope, Braide sempre esteve à frente do pleito. No primeiro levantamento, feito em outubro, o deputado federal tinha 44% das intenções de voto, depois caiu para 36% e, em seguida, subiu para 37% às vésperas da eleição.

Já Duarte Junior começou em segundo lugar, com 19%, foi para 22% e, no último levantamento, empatou com Neto Evangelista (DEM), obtendo 17% das intenções de voto.