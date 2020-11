Segundo turno em Manaus terá Amazonino Mendes e David Almeida

16/11/2020 | 00:08



A disputa pela Prefeitura de Manaus será decidida em votação de segundo turno entre o candidato Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) com 99,35% das urnas apuradas. Amazonino obteve 23,93% dos votos válidos (232.668 mil). David conquistou 22,35% dos votos válidos, com 217.284 mil votos. A definição acontece no próximo dia 29.

Na sequência, aparecem José Ricardo (PT), com 14,28%; Ricardo Nicolau (PSD), com 12,08%; Coronel Menezes (Patriota), com 11,33%; Capitão Alberto Neto (Republicanos), com 7,81%; Alfredo Nascimento (PL), com 3,23%; Romero Reis (Novo), 2,98%; Chico Preto (DC), 1,65%; Marcelo Amil (PCdoB), 0,29%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,08% dos votos. Brancos e nulos totalizaram 4,03% e 6,05%, respectivamente.

Amazonino tenta assumir pela quarta vez a Prefeitura de Manaus e se ausentou de debates no primeiro turno. David Almeida foi governador interino do Amazonas entre maio e outubro de 2017, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter determinado a cassação do mandato do então governador eleito José Melo.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o governador Amazonino Mendes fez uma declaração sobre o resultado da eleição. "Vamos à luta. Qual a melhor solução para diminuir a dor do povo? O Amazonino traz em sua bagagem a sua história. E isto me faz, neste momento, feliz e orgulhoso", disse.

David Almeida afirmou que pretende atrair os votos dos demais candidatos. "Eu não tenho apoio de nenhuma máquina. Em 2017, eu estava contra todos os caciques e agora estou de novo contra eles. Eu não me uni a eles, porque os caciques são os predadores na nova geração política", afirmou.