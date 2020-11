15/11/2020 | 23:15



O candidato do MDB à prefeitura de Teresina (PI), Dr. Pessoa, disputará o segundo turno com o candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Com 100% das seções apuradas, Dr. Pessoa teve 34,53% dos votos válidos, enquanto Montezuma ficou com 26,70%.

A candidata do PSC, Gessy Fonseca, terminou em terceiro lugar, com 12,14% dos votos válidos. O candidato pelo PT, Fabio Novo, ficou com 11,50%, e o candidato do PL, Fabio Abreu, com 7,02%.