15/11/2020 | 23:11



O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM), que tenta voltar ao comando da capital fluminense, vai ao segundo turno da eleição contra o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos). Com 95% das seções apuradas, o ex-prefeito tem 37% dos votos válidos, enquanto Crivela conta com 21,86%.