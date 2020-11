Para PSD em Mauá, sinceridade e caráter técnico de Juiz João vão levá-lo ao segundo turno

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 23:06



Há pouco mais de um ano, o ex-juiz João Veríssimo (PSD) sequer cogitava ingressar na política e, hoje, aguarda com apreensão o resultado da apuração dos votos para o pleito em Mauá que, ao que tudo indica, será definido no segundo turno.

Em clima intimista, o comitê do partido na cidade reúne duas dúzias de familiares e amigos do candidato. Após hiato de algumas horas, a volta do sistema de apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi celebrada por gritos, que quebraram também o silêncio da pacata rua, e a comemoração de que ele havia atingido 20% dos sufrágios e ampliado para 377 a diferença de votos com seu principal concorrente, o petista Marcelo Oliveira, para enfrentar o prefeito Atila Jacomussi em um possível segundo turno.

"Desde o começo sabíamos que seria uma disputa acirrada, até porque teríamos como principais concorrentes o atual prefeito (Atila) e um vereador (Oliveira)", reconheceu Caio Carvalho, vice-presidente do PSD em Mauá e coordenador de campanha de Veríssimo. "Mas nós já nos sentimos vitoriosos pelos resultados das últimas pesquisas, que nos deixou num clima de ''''ganhei a Copa do Mundo''''. E, hoje, rodamos escolas e sentimos uma afetividade muito grande com o João."

Confiante, Carvalho dispara que neste ano haverá quebra de sequência de 24 anos em que o PT configura no segundo turno das eleições municipais. "Mauá cansou de vermelho ou amarelo, de família tradicionais na política. No período em que passou pela Prefeitura, com cargo técnico (como secretário de Governo de Alaíde Damo), João percebeu que dá para fazer muita coisa gastando pouco ou nada. Ele tem olhar diferenciado da máquina. Nem tudo é dinheiro na administração", disse. "O maior trunfo dele é ser sincero e saber ouvir. Mauá precisa de alguém que não tenha medo de tomar decisões. E não de alguém que só queira legislar."