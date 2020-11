15/11/2020 | 23:05



O candidato do MDB à prefeitura de Boa Vista (RR), Arthur Henrique, irá disputar o segundo turno com o deputado federal Ottaci Nascimento (Solidariedade). Com 99,85% das seções apuradas, Arthur teve 49,63% dos votos válidos, enquanto Nascimento ficou com 10,59%.