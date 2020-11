PT de Diadema libera militância devido ao atraso do TSE

Aline Melo

Devido ao atraso do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em divulgar os dados da eleição municipal em Diadema, a coordenação da campanha do candidato a prefeito José de Filippi informou a militância que todos voltam a se reunir amanhã, 19h, para acompanhar o resultado.

Coordenador da campanha e ex-prefeito de Diadema, Mario Reali alegou que não faz sentido continuar em vigília sem haver previsão para horário da divulgação dos números.

Toda a militância foi convocada a comparecer amanhã, 19h, na rua dos Escudeiros, 71, Piraporinha. "Vamos saber se vai ter segundo turno, e se tiver, vamos estar prontos para vencer", afirmou.

O candidato a prefeito José de Filippi agradeceu a militância e o trabalho feito na campanha, destacou as dificuldades impostas pela pandemia e afirmou que o partido se prepara para fazer "o melhor governo que a cidade já teve."