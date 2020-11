Para PT em Mauá, confiança supera ansiedade em apuração

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 21:52



Presidente do diretório do PT (Partido dos Trabalhadores) em Mauá, Rômulo Fernandes diz que sentimento de confiança é maior do que o de ansiedade, apesar da disputa acirrada do vereador Marcelo Oliveira com o ex-juiz João Veríssimo (PSD) por vaga em provável segundo turno com o prefeito Atila Jacomussi (PSB). "Neste momento, estamos com problemas na atualização de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e, sem atualização dos votos, fica mais difícil dizer algo. Até a última atualização, estávamos empatados", disse Fernandes, referindo-se a Veríssimo. "Mas posso garantir que o nosso sentimento de confiança é maior que o de ansiedade." Pelo último dado, eles estavam com cerca de 18% dos sufrágios, enquanto que Atila, com quase 40%. O TSE confirmou o atraso na divulgação dos dados e atribuiu o problema a demora na soma dos votos, processo que nestas eleições foi concentrado no sistema do próprio tribunal.

PRESENÇA

Questionado sobre o fato de, desde 1996 todas as eleições do município terem sido definidas no segundo turno, e todas terem contado com o PT na disputa, mas desta vez o cenário estar mais acirrado, ele foi categórico. "A última eleição foi marcada por forte anti-petismo. Inclusive, Atila se elegeu em meio a essa onda de anti-PT. Mas esse sentimento tem desaparecido. Tanto que vemos grandes possibilidades de os candidatos do partido triunfarem em várias cidades, como em Mauá e Diadema no Grande ABC", assinalou. "Atila fez campanha com muita arrogância, achando que levaria no primeiro turno, mas eu não vejo essa possibilidade."