Chegada de Filippi ao local de apuração anima militância em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 21:39



O candidato a prefeito de Diadema José de Filippi (PT) acaba de chegar ao local onde a militância está reunida para aguarda a apuração dos votos. Cerca de 100 pessoas receberam o candidato com animação e cantando o jingle da campanha.

Emocionados, candidato e apoiadores abandonaram as medidas de distanciamento físico recomendadas pelas autoridades sanitárias, se abraçaram, tocaram as mãos e muitos retiraram as máscaras para fotos.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ainda não começou a divulgar os dados das urnas de Diadema - nas cidades onde a apuração já havia começado, os dados também foram interrompidos. A falta de números fez com que o candidato não desse declarações à imprensa. "Não tenho o que falar, porque não sei o resultado. Só posso dizer que conquistamos uma vitória incrível", afirmou.