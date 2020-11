Confiante, Taka Yamauchi afirma 2º turno em Diadema

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 21:31



Comemorando o 2º turno antes mesmo do fim da apuração, o candidato a prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi (PSD) acompanha a apuração dos votos ao lado dos apoiadores e da vice Maria do Socorro (MDB), no comitê eleitoral, no bairro Conceição.

Com mais de 200 apoiadores, muitos deles sem máscara de proteção, a chegada do prefeiturável no comitê foi de festa e aglomeração, com diversos cumprimentos em abraços e beijos, desrespeitando as medidas sanitárias contra a Covid.

O candidato afirmou que a população da cidade espera por mudanças, e que é o que ele trará caso assuma o Paço. “Diadema pede por renovação. Estamos motivados em resgatar a dignidade da cidade”, confirmou, comemorando a próxima etapa da campanha, embora ainda não tenha resultados. “O 2º turno vai polarizar a cidade, entre os petistas e antipetistas. Com as eleições de 2020, vamos mostrar nossas intenções aos moradores”, afirmou.

Taka deixou claro que estará aberto a conversas com outros partidos e candidatos para apoio, caso haja 2º turno, com votação no dia 29.

A candidata a vice, Maria do Socorro, disse que acredita que terão a chance de seguir com campanha por mais duas semanas. “Fizemos um trabalho muito bonito e estamos confiantes (com o 2º turno)”, pontuou.