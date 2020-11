Após atraso em divulgação de resultados, Tatto (PT) desiste de se pronunciar

15/11/2020 | 21:23



Após o atraso do Tribnal Superior Eleitoral (TSE) na divulgação dos resultados das eleições à prefeitura de São Paulo, o candidato Jilmar Tatto (PT) decidiu não se pronunciar na noite deste domingo, 15. A expectativa era que ele falasse no Diretório Municipal do PT assim que houvesse um resultado claro da apuração das urnas.

O PT aguarda o resultado da votação à Câmara Municipal para saber qual será o tamanho de sua bancada de vereadores e, assim, saber em quais termos seria acertado um apoio a Guilherme Boulos (PSOL). "Não vamos fazer um balanço agora", disse o presidente do diretório municipal do PT, Laércio Ribeiro.

O PT também vive um momento de divisão neste domingo, após uma declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a disposição de parte do partido para apoiar a candidatura de Boulos.

Mais cedo, Lula confirmou que Tatto foi abordado nas últimas semanas por dirigentes do PT que o perguntaram sobre a possibilidade de desistir da corrida em favor de Boulos. Lula disse que a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, procurou Tatto para saber se ele deixaria a disputa.

"Acho que foi uma atitude soberana dele de dizer que não ia retirar a candidatura", disse Lula na manhã deste domingo, 15, logo após votar em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. "Ninguém poderia dizer o que ele poderia fazer, era uma coisa dele."