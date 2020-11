15/11/2020 | 21:12



Com 70,03% das urnas apuradas, o candidato do DEM à prefeitura de Salvador/BA, Bruno Reis, foi eleito no primeiro turno, conforme indicavam as projeções, com 63,61% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou a candidata do PT, Major Denice, com 18,82%.

Os percentuais ainda podem sofrer alterações, em função do restante das seções a serrem contabilizadas, mas não há possibilidade de modificação do resultado de vitória para o democrata.