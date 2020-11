Candidatos da região desrespeitam regras sanitárias nas apurações

da Redação



Ao contrário do que foi observado pelas equipes do Diário - que encabeça a campanha Não Troque Vidas por Votos - durante o horário de votação nas seções eleitorais do Grande ABC, quando a população respeitou as normas de distanciamento, as festas dos candidatos a prefeitos registraram intensas aglomerações. Desrespeitando as normas para evitar o contágio da Covid-19, muitas pessoas também estavam sem máscaras.

Em Diadema, o candidato a prefeito José de Filippi (PT) chegou há pouco ao local onde a militância está reunida para a apuração dos votos. Cerca de 100 pessoas receberam o candidato com animação e cantando o jingle da campanha. A demora na divulgação dos números e a contínua chegada de militantes e apoiadores do PT, no bairro Piraporinha, tem feito com que a maioria abandone as medidas de segurança.

Em Mauá, ainda sem perspectivas sobre avanço da apuração dos votos, apoiadores do prefeito e candidato à reeleição, Átila Jacomussi (PSB), se aglomeram, em clima de festa, no QG da campanha. Regados a cerveja, militantes ignoram uso de máscara e distanciamento físico.

Em Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) recebe o “parabéns” de apoiadores, que o abraçam e pedem fotos, desrespeitando as medidas de distanciamento físico para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A "festa” dos apoiadores, além da aglomeração e a falta do uso de máscaras, está gerando bastante lixo no chão.

Em Rio Grande da Serra, o candidato Claudinho da Geladeira (Podemos) comandou carreata em direção ao comitê de sua chapa, localizado na Avenida Dom Pedro, quase que em frente ao colégio EE Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira. Ele foi carregado nos braços por populares e integrantes de sua equipe, com chuva de água e cerveja molhando a todos. A avenida foi praticamente parada desde então, com centenas de pessoas aparecendo, sendo que poucas demonstravam preocupação em usar máscara. O candidato e a vice, sem qualquer tipo de proteção, subiram em caminhonete de som.