Cinthia Ribeiro (PSDB) é reeleita em Palmas

15/11/2020 | 21:10



A candidata Cinthia Ribeiro (PSDB) reelegeu-se à prefeitura da capital do Tocantins neste domingo, 15. Com 98,73%% dos votos apurados, a tucana obteve 36,22% dos votos válidos e não pode mais ser alcançada. A capital do Tocantins é a única que não tem segundo turno por ter um número abaixo do mínimo de eleitores.

Em segundo lugar ficou o deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS), com 14,59%, seguido pelo deputado federal Eli Borges (SD), com 12,90%, Tiago Amastha Andrino (PSD), com 12,33% %, e Vanda Monteiro (PSL), com 8,67%, dos votos. Completam a ordem: Barison (Republicanos), com 6,02%; Marcelo Lelis (PV), com 3,35%; Vilela do PT (PT), com 2,68%; Alan Barbiero (Podemos), com 1,59%; Professor Bazzoli (PSOL), com 0,84%; Max Dornellys (PTC), com 0,49%; e Dr Joaquim Rocha (PMB), com 0,32%. Brancos totalizaram 2,56% e nulos, 5,33%.

Após ser anunciada, a tucana afirmou que será uma gestão de continuidade. "Eu agradeço os 45.555 votos que a gente teve para uma campanha da paz, uma campanha do bem, uma campanha propositiva, agora nós vamos para esse segundo mandato com propostas para concretizar os projetos que nós começamos".

Após disputar como vice-governadora em 2014 e se eleger vice em 2016 na chapa de Carlos Amastha (PSB), a tucana assumiu o cargo após a renúncia do titular para as disputas indireta e ordinária de 2018. Cinthia rompeu com Amastha e se lançou candidata pela coligação "Palmas só Melhora" (PSDB, MDB, DEM, Rede, Patriota e Avante).

Desde o início da campanha, a tucana aparecia na liderança nas três pesquisas Ibope/TV Anhanguera registradas na capital, saindo de 28% no dia 12 de outubro, para 36% dez dias depois e 38% na sexta-feira, 13.