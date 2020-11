Maranhão abandona Marilza e vai para festa de Volpi, em Ribeirão

Raphael Rocha



15/11/2020 | 20:59



O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), nem sequer esperou a divulgação da apuração para abandonar sua candidata oficial, a vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD). O chefe do Executivo rio-grandense rumou para Ribeirão Pires para celebrar com a campanha do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL).

Há duas semanas, Maranhão chegou a ser internado na UTI com quadro positivo de Covid-19. Neste domingo, pela manhã, foi votar. À noite, subiu no palanque de Volpi - a coordenação do projeto eleitoral do ex-prefeito ribeirão-pirense aposta na vitória após analisar os BUs (Boletins de Urna), fechados em cada seção eleitoral.

A campanha de Marilza patinou, cenário que ficou claro no dia 5, quando a pesquisa Diário/Ibope foi divulgada. O levantamento mostrou o ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos) muito à frente do projeto eleitoral governista. Nos últimos dias, circulou na cidade que Maranhão autorizou o desembarque de aliados da campanha de Marilza para reforçar a empreitada de Akira Auriani (PSB).

Maranhão subiu em um palanque montado no comitê de Volpi e, sem máscara, puxou um Pai-Nosso. Pediu para que os presentes dessem as mãos - também em confronto com as regras sanitárias.