15/11/2020 | 20:08



Com 95,12% das seções apuradas, o candidato do DEM à prefeitura de Curitiba, Rafael Greca, foi matematicamente reeleito no primeiro turno, com 59,77% dos votos. Em segundo lugar ficou o candidato Goura (PDT), com 13,26%.

O candidato Fernando Francischini, do PSL, ficou em terceiro lugar, com 6,26%. O candidato Dr. João Guilherme (Novo) ficou 4,81% e a candidata Christiane Yared (PL), com 3,93%